Де Ла Хойя: Головкин должен принять наше справедливое и щедрое предложение, и тогда бой с «Канело» состоится
Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), считает, что они сделали щедрое и справедливое предложение казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.
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«Я беспокоюсь по поводу проведения боя “Канело” и Головкина. Надеюсь, мы согласуем все условия контракта и организуем его в сентябре. Во всяком случае, “Канело” хочет этого боя. Учитывая те цифры, которые показал бой Головкин — Джейкобс, им следует принять наше предложение, и тогда бой с “Канело” состоится. Оно справедливое и даже щедрое», — сказал Де Ла Хойя в интервью Fighthype.com.
Ранее промоутер мексиканца признался, что предлагал Головкину 15 миллионов долларов в качестве фиксированного гонорара, однако позже решил забрать это предложение и рассмотреть процентное разделение, на чем настаивала команда казахстанца.
Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу возможного срыва сентябрьского боя с «Канело»
Между тем тренер Головкина Абель Санчес дал понять, что его подопечный намерен драться в июне. Наиболее вероятным соперником называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Однако если с ним не удастся договориться, то, по словам Санчеса, они уже нашли ему замену.
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