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https://sport.mail.ru/news/boxing/29212850/
27 марта 2017, 11:04 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя: Головкин должен принять наше справедливое и щедрое предложение, и тогда бой с «Канело» состоится

Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира в первом среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (48−1−1, 34 КО), считает, что они сделали щедрое и справедливое предложение казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.

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«Я беспокоюсь по поводу проведения боя “Канело” и Головкина. Надеюсь, мы согласуем все условия контракта и организуем его в сентябре. Во всяком случае, “Канело” хочет этого боя. Учитывая те цифры, которые показал бой Головкин — Джейкобс, им следует принять наше предложение, и тогда бой с “Канело” состоится. Оно справедливое и даже щедрое», — сказал Де Ла Хойя в интервью Fighthype.com.

Ранее промоутер мексиканца признался, что предлагал Головкину 15 миллионов долларов в качестве фиксированного гонорара, однако позже решил забрать это предложение и рассмотреть процентное разделение, на чем настаивала команда казахстанца.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу возможного срыва сентябрьского боя с «Канело» из-за планов казахстанского боксера на июнь. Де Ла Хойя призвал Головкина воздержаться от этих планов, так как тот рискует получить травму. Однако промоутер GGG Том Леффлер отверг опасения своего коллеги из Golden Boy.

Между тем тренер Головкина Абель Санчес дал понять, что его подопечный намерен драться в июне. Наиболее вероятным соперником называется чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Однако если с ним не удастся договориться, то, по словам Санчеса, они уже нашли ему замену.

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