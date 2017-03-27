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https://sport.mail.ru/news/boxing/29212627/
27 марта 2017, 10:07 | Бокс | Чемпионат.com

Эвандер Холифилд проведёт благотворительный бой с нигерийским политиком

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Эвандер Холифилд проведёт выставочный поединок против бывшего губернатора нигерийского штата Лагос Болы Ахмеда Тинубу.

Встреча 54-летнего Холифилда и 65-летнего Тинубу запланирована на 25 мая в городе Эко-Атлантик-Сити и будет носить статус благотворительной акции, сообщает BoxingScene.

Нигерийский писатель, нобелевский лауреат Воле Шойника прокомментировал предстоящее событие так: «В значительной мере это нацелено на привлечение внимания мировой общественности к некоторым проблемам со здоровьем людей в Африке, в частности таким, как аутизм у детей, рак молочной железы, психические заболевания, ВИЧ/СПИД и речная слепота».

В рамках благотворительной акции штат Лагос и соседние штаты получат пять контейнеров медикаментов стоимостью $ 2 млн.
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