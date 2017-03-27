Эвандер Холифилд проведёт благотворительный бой с нигерийским политиком

Встреча 54-летнего Холифилда и 65-летнего Тинубу запланирована на 25 мая в городе Эко-Атлантик-Сити и будет носить статус благотворительной акции, сообщает BoxingScene.



Нигерийский писатель, нобелевский лауреат Воле Шойника прокомментировал предстоящее событие так: «В значительной мере это нацелено на привлечение внимания мировой общественности к некоторым проблемам со здоровьем людей в Африке, в частности таким, как аутизм у детей, рак молочной железы, психические заболевания, ВИЧ/СПИД и речная слепота».



В рамках благотворительной акции штат Лагос и соседние штаты получат пять контейнеров медикаментов стоимостью $ 2 млн.