Абель Санчес: Брук раскрыл Головкина? О чем он и его тренер говорят? Ведь это они сдались

Брук и Ингл вновь дали знать о себе после боя Головкина против американца Дэниэла Джейкобса, в котором казахстанец победил единогласным решением судей. По словам британского боксера, именно он показал всем, что Головкин уязвим. Его тренер добавил, что его подопечный выбил Головкина из колеи, и теперь он уже не тот, что раньше.

«Бой закончен, он был остановлен в пятом раунде, и не я его остановил. Геннадий бил его. Рефери не остановил поединок, это сделал угол Брука, так о чем они говорят? Ведь это они сдались. Они могли позволить бою продолжиться, но тогда Келл бы не смог сегодня драться, так как получил бы травму. Для него было бы теперь невозможно боксировать. С травмами и повреждением его глаза мы сейчас бы не говорили о поединке Брука с Эрролом Спенсом.

Скажу так, очень легко говорить, когда из тебя выбили всю дурь. Бой был остановлен, потому что он мог сильно пострадать. Бой был остановлен не потому, что Головкину было больно, а потому, что Брука избивали. Это его угол остановил бой. Но легко говорить, когда ты уже так далеко от боя. Факт в том, что теперь у него есть поражение и оно от Головкина, — цитирует Санчеса BoxingScene.com.

Напомним, бой Головкина и Брука состоялся в сентябре прошлого года в Лондоне. Он был остановлен в пятом раунде, когда угол британца выбросил на ринг полотенце. После боя стало известно, что у Брука сломана глазница и ему потребовалась операция.