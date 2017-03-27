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https://sport.mail.ru/news/boxing/29212255/
27 марта 2017, 9:39 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

В Великобритании боксер умер после любительского турнира

В Великобритании трагедией закончился один из местных любительских турниров по боксу. В нем принимал участие 17-летний спортсмен.

Турнир состоялся накануне — 24 марта. После боя состояние спортсмена ухудшилось, ему была оказана первая медицинская помощь. Однако спасти спортсмена не удалось, он скончался по прибытию в больницу. По факту случившегося проводится расследование. Полиция ищет записи боев и другую информацию, которая бы пролила свет на случившееся.
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