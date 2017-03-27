Команда Головкина нашла замену Сондерсу на бой в июне

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«Геннадий хочет драться в июне. Если не с Сондерсом, то это может быть Туреано Джонсон. Посмотрим, кто будет в июне», — заявил Санчес в интервью K.O Artist Sports.

Ранее тренер отметил, что Головкин сменит весовую категорию уже после боя с Сондерсом, если он, конечно, все-таки состоится и если они не договорятся с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. С последним команда GGG ведет переговоры о поединке на сентябрь.

Согласно инсайдерской информации, распространенной СМИ, поединок Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане и будет приурочен к открытию международной выставки EXPO-2017.

Ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно. Он добавил, что чемпион WBO готов отправиться в Казахстан для боя в июне, но ждет ответа от команды GGG. Сам Сондерс признавался, что его устраивают все условия, но призвал сторону Головкина поторопиться с конкретным предложением.

Добавим, что Головкин мог встретиться с Джонсоном в апреле прошлого года. Багамский боксер был обязательным претендентом по линии IBF, но получил травму. В итоге его заменил американец Доминик Уэйд, которого GGG нокаутировал уже во втором раунде.