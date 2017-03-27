Андрей Баздрев: Чтобы стать PPV-звездой уровня «Канело», Головкину не хватает крутизны рок-звезды

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Напомним, что на последний поединок Головкина против американца Дэниэла Джейкобса было реализовано около 170 тысяч платных абонементов. По этому показателю он обошел PPV-продажи боя Сергей Ковалев — Андре Уорд.

— На мой взгляд, на примере Головкина и Альвареса, а точнее на продажах абонементов на их бои, четко прослеживается граница между очень классным и топ-боксером. От чего зависит эта минимальная, но существенная разница? От боксерских качеств, происхождения, владения английским, или еще чего-то?

— В любом случае, Головкин пока не звезда платных трансляций, — считает Баздрев. — Но он может стать ею после боя с Альваресом. Так же нельзя сказать, что он равнозначно хорош во многих элементах на ринге. Он может очень хорошо держать удар и бить, а также прессинговать. Но он он выглядит достаточно беззубо, когда ему не удается нащупать свой ритм на ринге, а также и за его пределами. И в этом Головкин на удивление зауряден.

— А что ему следует делать, кусать соперников за уши, или же щипать рингкард-герлз за филейные места, выкрикивать сексистские лозунги?

— Он обычен, скромен, ведет себя хорошо, правильно, у него есть свои убеждения, собственный стиль жизни, исключающий разные вещи, способные повлиять на его карьеру, Но у него нет «Гена крутизны». Он не выглядит и не ведет себя, как рок-звезда. Он не заводит публику тем, что делает за пределами ринга. И это сильно ограничивает его аудиторию. Поэтому исключительно боксерская аудитория знает о его существовании.