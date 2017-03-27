Тренер Головкина ответил «клавиатурным судьям» по поводу украденной у Джейкобса победы

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Головкин победил единогласным решением судей, впервые в карьере проведя 12 раундов. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

Некоторые считают, что Джейкобса «ограбили» в том поединке. Сам американец также был уверен в своей победе.

«В прошлую субботу трое судей отдали победу Головкину, так что меня не заботит, что говорят другие. Это уже не имеет значения, так как не изменит судейского вердикта. В историю войдет то, как прошел бой, и никому не важно, что сказали остальные.

В социальных сетях полно «клавиатурных тренеров и судей», которые считают, будто их мнение важно. Судьи подсчитали исход боя и это единственное, что имеет значение, — цитирует слова Санчеса Boxingscene.com.