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27 марта 2017, 8:43 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина ответил «клавиатурным судьям» по поводу украденной у Джейкобса победы

Тренер чемпиона мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санечс ответил критим, несогласным решением в бою против американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО).

GGG победил американца единогласным решением судей. Увеличить
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Головкин победил единогласным решением судей, впервые в карьере проведя 12 раундов. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

Некоторые считают, что Джейкобса «ограбили» в том поединке. Сам американец также был уверен в своей победе.

«В прошлую субботу трое судей отдали победу Головкину, так что меня не заботит, что говорят другие. Это уже не имеет значения, так как не изменит судейского вердикта. В историю войдет то, как прошел бой, и никому не важно, что сказали остальные.

В социальных сетях полно «клавиатурных тренеров и судей», которые считают, будто их мнение важно. Судьи подсчитали исход боя и это единственное, что имеет значение, — цитирует слова Санчеса Boxingscene.com.

Добавим, что на фоне этих разговоров Youtube-канал Artorias Boxing провел подсчет точных и чистых ударов Головкина и Джейкобса по раундам, который показал почти двукратное преимущество казахстанца.

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12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший считает, что мог бы показать своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), как победить чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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