Мейвезер-младший: Я мог бы научить Джейкобса, как лучше отработать с Головкиным

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«Головкин умеет бить, он хороший панчер, но, похоже, мне надо тренировать Джейкобса, потому что Дэнни мог отработать и лучше. Я мог бы показать, как сделать все намного лучше. Но и так он выдал шикарный бой, он чертовский боец, как и Головкин, и это была отличная пара», — сказал Мейвезер-младший в беседе с Fighthype.com.

В то же время Флойд назвал Головкина «лузером» и придумал ему новое прозвище. Также он усомнился в популярности казахстанца, добавив с легкостью уработал бы его.