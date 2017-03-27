Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29210779/
27 марта 2017, 8:42 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер-младший: Я мог бы научить Джейкобса, как лучше отработать с Головкиным

12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвезер-младший считает, что мог бы показать своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), как победить чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).

Флойд отметил что его соотечественник выдал шикарный бой. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Головкин умеет бить, он хороший панчер, но, похоже, мне надо тренировать Джейкобса, потому что Дэнни мог отработать и лучше. Я мог бы показать, как сделать все намного лучше. Но и так он выдал шикарный бой, он чертовский боец, как и Головкин, и это была отличная пара», — сказал Мейвезер-младший в беседе с Fighthype.com.

В то же время Флойд назвал Головкина «лузером» и придумал ему новое прозвище. Также он усомнился в популярности казахстанца, добавив с легкостью уработал бы его.

Напомним, их поединок состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей. Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Уорда: Сразимся с Головкиным в 168 фунтах. У него не должно быть причин отказаться от боя

Тренер Уорда: Сразимся с Головкиным в 168 фунтах. У него не должно быть причин отказаться от боя

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американского боксера Андре Уорда (31−0, 15 КО) Вирджил Хантер заявил, что его подопечный сразиться с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), если тот поднимется во второй средний вес.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Команда Головкина нашла замену Сондерсу на бой в июне

Чтобы стать PPV-звездой уровня "Канело", Головкину не хватает крутизны рок-звезды - Андрей Баздрев

Самолет с футболистами сборной Казахстана вынужденно сел в Ереване