Мейвезер-младший: Я мог бы научить Джейкобса, как лучше отработать с Головкиным
12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд
Мейвезер-младший считает, что мог бы показать своему соотечественнику Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), как победить чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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«Головкин умеет бить, он хороший панчер, но, похоже, мне надо тренировать Джейкобса, потому что Дэнни мог отработать и лучше. Я мог бы показать, как сделать все намного лучше. Но и так он выдал шикарный бой, он чертовский боец, как и Головкин, и это была отличная пара», — сказал
В то же время Флойд назвал Головкина «лузером» и придумал ему новое прозвище. Также он усомнился в популярности казахстанца, добавив с легкостью уработал бы его.
Напомним, их поединок состоялся утром 19 марта в
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