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https://sport.mail.ru/news/boxing/29210677/
27 марта 2017, 8:41 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Уорда: Сразимся с Головкиным в 168 фунтах. У него не должно быть причин отказаться от боя

Тренер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американского боксера Андре Уорда (31−0, 15 КО) Вирджил Хантер заявил, что его подопечный сразиться с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), если тот поднимется во второй средний вес.

Для этого казахстанцу придется подняться в весе. Увеличить
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«Если он поднимется в весе, мы сразимся с ним там. У нас есть незаконченное дело в полутяжелом весе. Не знаю, спустимся ли мы вниз, но он не боец полутяжелого веса, он все еще средневес. Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалевым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания. Конечно, Андре может вписаться в лимит второго среднего веса, если бой принесет деньги», — цитирует Хантера Boxing News 24.

Добавим, что ранее тренер Головкина Абель Санчес заявил, что казахстанец может сменить весовую категорию уже в этом году.

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