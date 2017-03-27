Тренер Уорда: Сразимся с Головкиным в 168 фунтах. У него не должно быть причин отказаться от боя

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«Если он поднимется в весе, мы сразимся с ним там. У нас есть незаконченное дело в полутяжелом весе. Не знаю, спустимся ли мы вниз, но он не боец полутяжелого веса, он все еще средневес. Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалевым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания. Конечно, Андре может вписаться в лимит второго среднего веса, если бой принесет деньги», — цитирует Хантера Boxing News 24.

Добавим, что ранее тренер Головкина Абель Санчес заявил, что казахстанец может сменить весовую категорию уже в этом году.