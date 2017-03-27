Флойд Мейвезер назвал Геннадия Головкина «лузером» и придумал ему новое прозвище
Экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории американец Флойд Мейвезер-младший придумал новое прозвище непобежденному казахстанцу Геннадию Головкину, владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я видел бой одного парня, когда был за океаном. Вы знаете, о ком я, —
Если бы я все еще был активным боксером, то… Ну, вы поняли. Мне не нужно говорить фанам, что бы я сделал. Я б этого хлопчика уработал. А сейчас меня интересует только мегаденежные бои… А кто такой Головкин?, — заявил
Добавим, что в мире бокса Головкин известен как
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