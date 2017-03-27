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27 марта 2017, 8:37 | Бокс | Vesti.kz

Флойд Мейвезер назвал Геннадия Головкина «лузером» и придумал ему новое прозвище

Экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории американец Флойд Мейвезер-младший придумал новое прозвище непобежденному казахстанцу Геннадию Головкину, владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Я видел бой одного парня, когда был за океаном. Вы знаете, о ком я, — Triple-L — потому что мне бы он проиграл три раза. На данный момент есть единственный боец, ради которого я готов вернуться на ринг. И имя его Конор МакГрегор.

Если бы я все еще был активным боксером, то… Ну, вы поняли. Мне не нужно говорить фанам, что бы я сделал. Я б этого хлопчика уработал. А сейчас меня интересует только мегаденежные бои… А кто такой Головкин?, — заявил Мейвезер-младший в интервью Fighthype.com.

Добавим, что в мире бокса Головкин известен как Triple-G (GGG — прозводное от полного имени боксера). Казахстанец неоднократно заявлял о готовности спуститься в 154 фунта ради боя с Мейвезером-младшим. Сам американец отмечал, что с легкостью расправиться с Головкиным, но о конкретном поединке с ним не говорил.

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