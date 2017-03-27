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27 марта 2017, 9:17 | Бокс | УНИАН

Владимир Кличко хотел бы завершить карьеру боем на НСК «Олимпийский»

Известный украинский боксер Владимир Кличко в интервью журналу «Динамо Киев» признался, что хотел бы провести свой прощальный бой в Киеве на НСК «Олимпийском», передает 24boxing.com.ua.

Эта арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев. Увеличить
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«Эта арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев. НСК “Олимпийский”, на котором состоялся финал Евро-2012, ничем не уступает лучшим немецким стадионам. Но здесь нужно, чтобы совпало несколько составляющих. Со своей стороны, я могу констатировать, что очень хочу провести поединок в Киеве. Наверное, символично было бы провести здесь свой прощальный бой», — отметил Кличко.

Как сообщалось, 28 апреля Владимир Кличко выйдет в ринг против британца Энтони Джошуа. Ранее Виталий Кличко заявил, что ожидает от брата хорошего боя с Джошуа.

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