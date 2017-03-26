Мэйвезер выдумал новое прозвище Головкину
Американский боксер Флойд
Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) в интервью Fighthype.com поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— На данный момент есть единственный боец, ради которого я готов вернуться на ринг. Его зовут Конор Макгрегор. Но я все еще остаюсь действующим боксером. Головкин говорил, что готов драться со мной в 154 фунтах? Я пока даже говорить об этом не собираюсь! Головкин — «Triple L», потому что он проиграет мне три раза! — заявил Мэйвезер.
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