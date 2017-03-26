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26 марта 2017, 23:39 | Бокс | Sports.kz

Мэйвезер выдумал новое прозвище Головкину

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший (49−0, 26 КО) в интервью Fighthype.com поделился мнением о казахстанце Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> (49−0 26 КО) в интервью Fighthype.com поделился мнением о <span class=error>казахстанце</span> Геннадии <span class=error>Головкине</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — На данный момент есть единственный боец, ради которого я готов вернуться на ринг. Его зовут Конор Макгрегор. Но я все еще остаюсь действующим боксером. Головкин говорил, что готов драться со мной в 154 фунтах? Я пока даже говорить об этом не собираюсь! Головкин — «Triple L», потому что он проиграет мне три раза! — заявил Мэйвезер.

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Новости Бокса

Уорд готов встретиться с Головкиным в 168 фунтах

Уорд готов встретиться с Головкиным в 168 фунтах

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе Андре Уорда Верджилл Хантер заявил, что они готовы провести поединок с Геннадием Головкиным, если тот решит подняться во второй средний вес. Для этого, по словам Хантера, они готовы будут спуститься в этот дивизион из полутяжелого веса.
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