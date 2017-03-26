Уорд готов встретиться с Головкиным в 168 фунтах

«Мы будем драться с ним, если он поднимется в весе, — сказал Хантер в интервью Dontae’s Boxing Nation. — У нас есть незавершенное дело в полутяжелом весе. Не будет никаких причин, почему он не будет драться с нами после того, как мы закончим с Ковалевым и вернемся назад во второй средний вес. Уорд сделает второй средний вес, если деньги будут правильными. Очевидно, что он по-прежнему боец второго среднего веса».