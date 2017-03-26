Уорд готов встретиться с Головкиным в 168 фунтах
Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе Андре Уорда Верджилл Хантер заявил, что они готовы провести поединок с Геннадием Головкиным, если тот решит подняться во второй средний вес. Для этого, по словам Хантера, они готовы будут спуститься в этот дивизион из полутяжелого веса.
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«Мы будем драться с ним, если он поднимется в весе, — сказал Хантер в интервью Dontae’s Boxing Nation. — У нас есть незавершенное дело в полутяжелом весе. Не будет никаких причин, почему он не будет драться с нами после того, как мы закончим с Ковалевым и вернемся назад во второй средний вес. Уорд сделает второй средний вес, если деньги будут правильными. Очевидно, что он
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