Мейвезер-младший: Мог бы научить Джейкобса, как лучше отработать с Головкиным

«Я видел бой одного парня, когда был за океаном. Вы знаете, о ком я, — “Тройной П”, потому что для меня он трижды проиграл. Он умеет бить, он хороший панчер, но, похоже, мне надо тренировать Джейкобса, потому что Дэнни мог отработать и лучше. Я мог бы показать, как сделать всё намного лучше. Но он выдал шикарный бой, он чертовский боец, как и Головкин, и это была отличная пара», — приводит слова Мейвезера Fighthype.