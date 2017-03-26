Мейвезер-младший: Мог бы научить Джейкобса, как лучше отработать с Головкиным
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд
Мейвезер-младший считает, что мог бы показать Дэнни Джейкобсу, как победить чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина.
«Я видел бой одного парня, когда был за океаном. Вы знаете, о ком я, — “Тройной П”, потому что для меня он трижды проиграл. Он умеет бить, он хороший панчер, но, похоже, мне надо тренировать Джейкобса, потому что Дэнни мог отработать и лучше. Я мог бы показать, как сделать всё намного лучше. Но он выдал шикарный бой, он чертовский боец, как и Головкин, и это была отличная пара», — приводит слова Мейвезера Fighthype.
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