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https://sport.mail.ru/news/boxing/29208741/
26 марта 2017, 20:47 | Бокс | Чемпионат.com

Санчес: Головкин сменит вес, если не договорится о бое с Альваресом

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, заявил, что казахстанец сменит весовую категорию, если не договорится о бое с Саулем Альваресом.

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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© AP 2017

«Как только у него будут все пояса, ему нет смысла оставаться в этом весе. Если бой с Билли Джо Сондерсом, который планируют на июнь, состоится, то Геннадий намерен двигаться в весе вверх. Если же мы договоримся о бое Геннадия с рыжим, то будем драться с рыжим. Если нет — перейдём во второй средний вес», — приводит слова Санчеса Boxing News 24.
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