Санчес: Головкин сменит вес, если не договорится о бое с Альваресом

«Как только у него будут все пояса, ему нет смысла оставаться в этом весе. Если бой с Билли Джо Сондерсом, который планируют на июнь, состоится, то Геннадий намерен двигаться в весе вверх. Если же мы договоримся о бое Геннадия с рыжим, то будем драться с рыжим. Если нет — перейдём во второй средний вес», — приводит слова Санчеса Boxing News 24.