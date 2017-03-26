Менеджер Джейкобса: Головкин будет искать оправдания, чтобы избежать реванша
Кит Конноли, менеджер американского средневеса Дэнни Джейкобса, полагает, что сторона Геннадия Головкина будет пытаться избежать реванша с американцем.
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© AFP 2017
«Мы сразимся с Головкиным, если он готов. А если Канело и Головкин будут драться в сентябре, то мы готовы сразиться с победителем. Но я думаю, что у Дэнни много вариантов, однако его будут избегать больше всех в дивизионе.
Думаю, если боя Головкина с Альваресом не будет, то больше всего фанаты захотят его реванша с Джейкобсом. Не знаю, согласятся ли они, но представляю, что они будут искать оправдания, чтобы не драться с Дэнни снова», — приводит слова Конноли Boxing Scene.
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