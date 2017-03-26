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https://sport.mail.ru/news/boxing/29208352/
26 марта 2017, 20:02 | Бокс | Чемпионат.com

Менеджер Джейкобса: Головкин будет искать оправдания, чтобы избежать реванша

Кит Конноли, менеджер американского средневеса Дэнни Джейкобса, полагает, что сторона Геннадия Головкина будет пытаться избежать реванша с американцем.

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© AFP 2017

«Мы сразимся с Головкиным, если он готов. А если Канело и Головкин будут драться в сентябре, то мы готовы сразиться с победителем. Но я думаю, что у Дэнни много вариантов, однако его будут избегать больше всех в дивизионе.

Думаю, если боя Головкина с Альваресом не будет, то больше всего фанаты захотят его реванша с Джейкобсом. Не знаю, согласятся ли они, но представляю, что они будут искать оправдания, чтобы не драться с Дэнни снова», — приводит слова Конноли Boxing Scene.
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