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https://sport.mail.ru/news/boxing/29208272/
26 марта 2017, 19:49 | Бокс | Sports.kz

Шарибаев ведет подготовку к титульному бою в США

В Майами (штат Флорида, США) казахстанский боксер Айдар Шарибаев продолжает вести подготовку к шестому бою на профи-ринге. В середине апреля казахстанец может провести титульный поединок в США. Отмечается, что боксер сразится за латиноамериканский пояс по линии WBC, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В Майами (штат Флорида США) казахстанский боксер <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> продолжает вести подготовку к шестому бою на <nobr>профи-ринге.</nobr> В середине апреля <span class=error>казахстанец</span> может провести титульный поединок в США. Отмечается что боксер сразится за латиноамериканский пояс по линии WBC сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Всего на счету 28-летнего Шарибаева 5 побед (4КО) в 5-ти боях среди профессионалов. В своем крайнем поединке, который состоялся 17 марта в американском городе Тампа, казахстанец заставил сдаться после 5-го раунда боксера из Мексики Габино Коту.

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