Шарибаев ведет подготовку к титульному бою в США
В Майами (штат Флорида, США) казахстанский боксер Айдар Шарибаев продолжает вести подготовку к шестому бою на
профи-ринге. В середине апреля казахстанец может провести титульный поединок в США. Отмечается, что боксер сразится за латиноамериканский пояс по линии WBC, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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Всего на счету 28-летнего Шарибаева 5 побед (4КО) в 5-ти боях среди профессионалов. В своем крайнем поединке, который состоялся 17 марта в американском городе Тампа, казахстанец заставил сдаться после 5-го раунда боксера из Мексики Габино Коту.
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