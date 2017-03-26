Российский боксер Власов может провести бой с бывшим чемпионом мира Гловацки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы ведем переговоры с соперниками уровня топ, пока достаточно сложно договориться с кем-то. Наиболее вероятно пока, что соперником может стать Гловацки, с ним переговоры идут лучше», — сказал Петросян.

Власов 10 марта нокаутировал во втором раунде венгра Тамаша Лоди. В послужном списке 30-летнего Власова 38 побед (21 — нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких известных боксеров, как украинец Исмаил Силлах и соотечественник Рахим Чахкиев.

Гловацки уступил титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 90,71 кг в сентябре прошлого года, проиграв по очкам украинцу Александру Усику.

Всего в активе поляка 26 побед (16 нокаутом) и одно поражение.