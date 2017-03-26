СМИ сравнили доходы Геннадия Головкина и Конора МакГрегора

Российский телеканал «Матч ТВ» сравнил доходы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанского боксера Геннадия Головкина и чемпиона UFC в легком весе ирландца Конора МакГрегора.

Поводом к этому стали слухи о возможном бое по правилам бокса между МакГрегором и непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, который завершил карьеру в сентябре 2015 года.

Телеканал отмечает, что Мейвезер не хочет драться с Головкиным не только из-за весовой категории, но и по финансовым соображениям.

Мейвезер выбирал год и выбрал бойца ММА Конора МакГрегора (статистика в боксе 0−0) и теперь особенно хорошо понятно почему.

«В сентябре 2015 года Флойд Мейвезер завершил карьеру в статусе самого высокооплачиваемого спортсмена мира на первой строчке в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий. Мейвезера вяло пытались спровоцировать на еще один поединок. Был непобежденный Дэнни Гарсия, потом он встретился с непобежденным Кейтом Турманом и непобежденным остался только Турман. Мейвезеру предлагали подняться в весе на 6 кг и встретиться с самым опасным человеком в этой категории Геннадием Головкиным.

Турниры в боксе и ММА в США часто продаются через систему платных трансляций (PPV), цена может колебаться от 50 до 100 долларов, и за эти деньги вы получаете возможность посмотреть турнир у себя дома. А спортсмен получает из этих денег процент от продаж. Трансляции последних боев Головкина и МакГрегора купили именно в таком количестве.

В ноябре 2016-го, люди покупали не только бой Конора, а весь турнир UFC 205, где, кроме ирландца, были Хабиб Нурмагомедов, интригующий женский бой Энджейчик — Ковалькевич и титульный поединок в полусреднем весе Вудли — Томпсон. Сейчас в трансляцию поединка Головкина попадали бои лучшего боксера мира вне зависимости от весовых категорий Романа Гонсалеса (формально — это человек заменивший Мейвезера в рейтингах), Энди Ли и Карлоса Куадраса.

Но есть и еще одно. МакГрегор и Головкин проводили бой на одной и той же арене в Нью-Йорке. Чуть раньше Головкин сказал о возможном бое с Конорм: «Я не дерусь с женщинами, детьми и животными». Головкин дрался с Дэниэлем Джейкобсом, а организаторы зарабатывали на билетах. Чуть раньше UFC зарабатывало на билетах от боя Конор МакГрегор — Эдди Альварес в Madison Square Garden. Разница получилась внушительной.

29 апреля Владимир Кличко и Энтони Джошуа проведут поединок на «Уэмбли». Продано 90 000 билетов. И кажется только это может стать достойным ответом бокса на финансовые успехи смешанных единоборств за последние полтора года, — пишет телеканал.