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https://sport.mail.ru/news/boxing/29206099/
26 марта 2017, 15:25 | Бокс | Sports.kz

Чарло и Хейланд поспорят за бой с Головкиным

Как стало известно ESPN Deportes, Всемирный боксёрский совет (WBC) предписал аргентинцу Хорхе Хейланду (28−4−2, 15 КО) и американцу Жермаллу Чарло (25−0, 19 КО) провести поединок с целью определения официального претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), который принадлежит Геннадию Головкину.

Напомним, что Чарло не так давно отказался от звания чемпиона мира IBF в 69,9 кг и объявил о переходе в среднюю категорию. Крайний бой он провёл в декабре прошлого года, нокаутировав Джулиана Уильямса.

Хейланд уже давно занимает первую строчку мирового рейтинга WBC в среднем весе, но ещё ни разу не боксировал за звание полновесного чемпиона, а бой за «временный» титул ещё в 2010 году проиграл в Германии Себастьяну Збику.

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