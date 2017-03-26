Чарло и Хейланд поспорят за бой с Головкиным

Напомним, что Чарло не так давно отказался от звания чемпиона мира IBF в 69,9 кг и объявил о переходе в среднюю категорию. Крайний бой он провёл в декабре прошлого года, нокаутировав Джулиана Уильямса.



Хейланд уже давно занимает первую строчку мирового рейтинга WBC в среднем весе, но ещё ни разу не боксировал за звание полновесного чемпиона, а бой за «временный» титул ещё в 2010 году проиграл в Германии Себастьяну Збику.