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https://sport.mail.ru/news/boxing/29205302/
26 марта 2017, 12:21 | Бокс | Чемпионат.com

Сондерс — Головкину: Давай перестанем тратить время

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) обратился к чемпиону мира в этой же категории по версиям WBA Super/WBC/IBF/IBO Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) обратился к чемпиону мира в этой же категории по версиям WBA Super/WBC/IBF/IBO Геннадию <span class=error>Головкину</span> (37−0 33 КО). Увеличить
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«Я хочу обратиться к Головкину, и моё послание заключается в следующем. Ты можешь и дальше говорить о том, что хочешь собрать все пояса, ну тогда либо сделай это и прими мой вызов, либо заткнись. Теперь ты можешь дать мне бой в июне или не делать этого.

Ты упоминал обо мне, и я с радостью проведу с тобой поединок. Давай перестанем тратить время впустую», — приводит слова Сондерса BoxingScene.
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