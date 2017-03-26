Сондерс — Головкину: Давай перестанем тратить время
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) обратился к чемпиону мира в этой же категории по версиям WBA Super/WBC/IBF/IBO Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).
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«Я хочу обратиться к Головкину, и моё послание заключается в следующем. Ты можешь и дальше говорить о том, что хочешь собрать все пояса, ну тогда либо сделай это и прими мой вызов, либо заткнись. Теперь ты можешь дать мне бой в июне или не делать этого.
Ты упоминал обо мне, и я с радостью проведу с тобой поединок. Давай перестанем тратить время впустую», — приводит слова Сондерса BoxingScene.
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