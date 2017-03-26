Линарес защитил титул чемпиона WBA в легком весе, победив Энтони Кроллу

Бой прошел в Манчестере (Англия) 25 марта. Линарес победил по очкам единогласным решением судей. По итогам поединка все трое рефери отдали британцу лишь два раунда.

Линарес, которому 31 год, одержал свою 42-ю победу (27 нокаутом) в карьере при трех поражениях. 30-летний Кролла потерпел 6-е поражение в карьере при 31 победе (13 нокаутом) и 3 ничьих.