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https://sport.mail.ru/news/boxing/29203762/
26 марта 2017, 0:13 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Головкин может получить 10 миллионов долларов за бой с Сондерсом

По информации «твиттер» аккаунта Boxing Kingdom, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) может получить рекордный для себя гонорар в поединке против Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).

По информации <span class=error>твиттер</span> аккаунта Boxing Kingdom чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) может получить рекордный для себя гонорар в поединке против Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО). Увеличить
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Потенциальный заработок казахстанского боксера может составить 10 миллионов долларов за июньский поединок. На данный момент самый большой гонорар Головкина составил 4 миллиона долларов (без учета PPV) за бой против Келла Брука.

Напомним, что объединительный поединок Головкина против Сондерса за пояс WBO может пройти в июне в Астане в рамках Международной выставки EXPO-2017.

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