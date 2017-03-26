Головкин может получить 10 миллионов долларов за бой с Сондерсом
По информации «твиттер» аккаунта Boxing Kingdom, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) может получить рекордный для себя гонорар в поединке против Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).
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Потенциальный заработок казахстанского боксера может составить 10 миллионов долларов за июньский поединок. На данный момент самый большой гонорар Головкина составил 4 миллиона долларов (без учета PPV) за бой против Келла Брука.
Напомним, что объединительный поединок Головкина против Сондерса за пояс WBO может пройти в июне в Астане в рамках Международной выставки EXPO-2017.
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