Головкин может получить 10 миллионов долларов за бой с Сондерсом

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Потенциальный заработок казахстанского боксера может составить 10 миллионов долларов за июньский поединок. На данный момент самый большой гонорар Головкина составил 4 миллиона долларов (без учета PPV) за бой против Келла Брука.

Напомним, что объединительный поединок Головкина против Сондерса за пояс WBO может пройти в июне в Астане в рамках Международной выставки EXPO-2017.