Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29203757/
26 марта 2017, 0:11 | Бокс | Чемпионат.com

Джермелл Чарло проведёт защиту титула в андеркарте боя Портер — Берто

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло (25−0, 19 КО) свой следующий поединок проведёт 22 апреля в Нью-Йорке, об этом сообщает BoxingScene.

Главным событием этого вечера бокса станет встреча двух экс-чемпионов — Шона Портера и Андре Берто.

Что же касается Чарло, то он отбоксируют в андеркарте. Противостоять ему будет Чарльз Хэтли (26−1−1, 18 КО). Самым известным противником в карьере последнего был австралиец Энтони Мандин (47−8, 27 КО), которого он одолел в своей предыдущей встрече.

Для Чарло бой с Хэтли станет первой защитой титула. Звание чемпиона он завоевал в мае 2016-го, когда нокаутировал Джона Джексона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Головкин может получить 10 миллионов долларов за бой с Сондерсом

Головкин может получить 10 миллионов долларов за бой с Сондерсом

По информации «твиттер» аккаунта Boxing Kingdom, чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) может получить рекордный для себя гонорар в поединке против Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!