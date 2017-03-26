Джермелл Чарло проведёт защиту титула в андеркарте боя Портер — Берто
Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Джермелл Чарло (25−0, 19 КО) свой следующий поединок проведёт 22 апреля в
Нью-Йорке, об этом сообщает BoxingScene.
Главным событием этого вечера бокса станет встреча двух
Что же касается Чарло, то он отбоксируют в андеркарте. Противостоять ему будет Чарльз Хэтли (26−1−1, 18 КО). Самым известным противником в карьере последнего был австралиец Энтони Мандин (47−8, 27 КО), которого он одолел в своей предыдущей встрече.
Для Чарло бой с Хэтли станет первой защитой титула. Звание чемпиона он завоевал в мае 2016-го, когда нокаутировал Джона Джексона.
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