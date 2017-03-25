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25 марта 2017, 20:10 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Жаксылыков проиграл нокаутом в бою за азиатский титул WBC

Казахстанский боксер Миржан Жаксылыков проиграл нокаутом в бою за титул WBC Asian Boxing Council Silver в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок завершился уже во втором раунде. Увеличить
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В рамках вечера бокса в Первоуральске (Россия) Жаксылыков встречался с Павлом Маликовым из России. Бой был запланирован на десять раундов, но завершился уже во второй трехминутке. Казахстанец пропустил удар по печени и сумел подняться, однако рефери остановил поединок.

Для Жаксылыкова это поражение стало третьем в карьере и вторым досрочным при десяти победах (4 КО). В активе Маликова теперь 11 побед в 11 боях, пять из которых он завершил досрочно.

Напомним, свой последний бой 31-летний Жаксылыков в ноябре прошлого года провел также в России. Казахстанец проиграл техническим нокаутом россиянину Михаилу Алексееву (9−0, 4КО) и лишился пояса чемпиона Азии по версии WBC на одну категорию ниже в первом полулегком весе.

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