Казахстанский боксер Жаксылыков проиграл нокаутом в бою за азиатский титул WBC
Казахстанский боксер Миржан Жаксылыков проиграл нокаутом в бою за титул WBC Asian Boxing Council Silver в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В рамках вечера бокса в Первоуральске (Россия) Жаксылыков встречался с Павлом Маликовым из России. Бой был запланирован на десять раундов, но завершился уже во второй трехминутке. Казахстанец пропустил удар по печени и сумел подняться, однако рефери остановил поединок.
Для Жаксылыкова это поражение стало третьем в карьере и вторым досрочным при десяти победах (4 КО). В активе Маликова теперь 11 побед в 11 боях, пять из которых он завершил досрочно.
Напомним, свой последний бой 31-летний Жаксылыков в ноябре прошлого года провел также в России. Казахстанец проиграл техническим нокаутом россиянину Михаилу Алексееву (9−0, 4КО) и лишился пояса чемпиона Азии по версии WBC на одну категорию ниже в первом полулегком весе.
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