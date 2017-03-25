Менеджер Джейкобса пожаловался на «ограбление» в бою с Головкиным

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Их поединок состоялся утром 19 марта в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным решением судей, который впервые в карьере провел 12 раундов. При этом Джейкобс в четвертом раунде побывал в нокдауне.

Однако Конноли уверен, что Джейкобс выиграл тот бой и не понимает, как судьи могли отдать Головкину семь из 12 раундов.

«По моим подсчетам, Джейкобс выиграл первый и второй раунды. Затем он проиграл третий, четвертый и пятый. После пятого раунда Дэнни проигрывал в два очка. После он взял шестой, седьмой и восьмой, проиграл девятый, но выиграл десятый, одиннадцатый и двенадцатый.

Некоторые люди думают, что Головкин выиграл 12-й раунд, а многие — что Джейкобс. У меня Головкин выиграл первые 45 секунд финального раунда, но остальное осталось за Дэнни. Я признаю, что 12 раунд сложно было судить, но даже если бы я отдал его Головкину, то у меня 7−5 в пользу Джейкобса.

Большинство людей, с которыми я говорил, считают, что Дэнни победил. Некоторые говорят, что его ограбили. Не знаю, было ли это ограблением, но Дэнни выиграл. Это был восхитительный бой. Дэнни сделал то, чего не ждали, — стал обмениваться ударами с Головкиным. И он не только выстоял, но временами потрясал Головкина за счет своей работы по корпусу, — цитирует Коннолли BoxingScene.com.