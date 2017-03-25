Россиянин Маликов завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA

После удара по корпусу Жаксылыков упал на настил ринга и не смог подняться за положенные 10 секунд.

31-летний Маликов не знает поражений на профессиональном ринге — теперь в его активе 11 побед (пять нокаутом). Этот титул стал для него третьим в карьере — ранее он владел поясами чемпиона России и Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В рейтинге WBC Маликов занимает 26-е место.

31-летний Жаксылыков потерпел третье поражение при 10 победах (четыре нокаутом).

В другом рейтинговом 10-раундовом поединке весовой категории до 57,15 кг россиянин Марк Урванов выиграл у филиппинца Гленна Энтерины по очкам. В 10-м раунде россиянин побывал в нокдауне и был близок к тому, чтобы досрочно проиграть бой, но сумел продержаться до финального гонга. В послужном списке Урванова 10 побед (шесть нокаутом), одно поражение, Энтерины — 10 побед (семь нокаутом), два поражения, одна ничья.