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https://sport.mail.ru/news/boxing/29202582/
25 марта 2017, 19:48 | Бокс | ТАСС

Россиянин Маликов завоевал титул чемпиона Азии по версии WBA

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россиянин Павел Маликов завоевал титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,23 кг. В 10-раундовом поединке в Первоуральске Свердловской области он выиграл у Миржана Жаксылыкова из Казахстана нокаутом во втором раунде.

После удара по корпусу Жаксылыков упал на настил ринга и не смог подняться за положенные 10 секунд.

31-летний Маликов не знает поражений на профессиональном ринге — теперь в его активе 11 побед (пять нокаутом). Этот титул стал для него третьим в карьере — ранее он владел поясами чемпиона России и Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В рейтинге WBC Маликов занимает 26-е место.

31-летний Жаксылыков потерпел третье поражение при 10 победах (четыре нокаутом).

В другом рейтинговом 10-раундовом поединке весовой категории до 57,15 кг россиянин Марк Урванов выиграл у филиппинца Гленна Энтерины по очкам. В 10-м раунде россиянин побывал в нокдауне и был близок к тому, чтобы досрочно проиграть бой, но сумел продержаться до финального гонга. В послужном списке Урванова 10 побед (шесть нокаутом), одно поражение, Энтерины — 10 побед (семь нокаутом), два поражения, одна ничья.
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