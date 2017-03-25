Де ла Хойя: Говорят, что Головкин суперзвезда, но он не Альварес
Промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что продажи трансляций боёв Геннадия Головкина показывают, что он не звезда.
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«Продажи трансляций
Люди говорят, что Головкин большая суперзвезда. Тогда почему он продаёт 100−200 тыс. трансляций? Безусловно, он не Канело», — приводит слова де ла Хойи Los Angeles Times.
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