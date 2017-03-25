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https://sport.mail.ru/news/boxing/29199450/
25 марта 2017, 10:49 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойя: Говорят, что Головкин суперзвезда, но он не Альварес

Промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что продажи трансляций боёв Геннадия Головкина показывают, что он не звезда.

Промоутер Оскар де ла <span class=error>Хойя</span> заявил что продажи трансляций боёв Геннадия <span class=error>Головкина</span> показывают что он не звезда. Увеличить
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«Продажи трансляций pay-per-view боёв Головкина показывают, что в этой паре только один PPV-боец — Канело. Потому, что когда бой Головкина с Джейкобсом продаёт от 100 тыс. до 200 тыс. трансляций, большой риск вкладывать в бой много денег. Так что если мы хотим устроить бой, то должны работать вместе.

Люди говорят, что Головкин большая суперзвезда. Тогда почему он продаёт 100−200 тыс. трансляций? Безусловно, он не Канело», — приводит слова де ла Хойи Los Angeles Times.
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