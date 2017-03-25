С кем Альварес может встретиться вместо Головкина
Журналист Boxingnews24.com Эрик Болдуин спрогнозировал, кто может стать соперником Сауля «Канело» Альвареса в том случае, если у Golden Boy не получится достигнуть соглашения со стороной Геннадия Головкина на сентябрьский поединок, сообщает Sports.kz.
«Оскар Де Ла Хойя должен решить, является ли 170 тысяч проданных PPV в бою Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса достаточной цифрой, чтобы предложить казахстанцу разумную сделку по бою со звездой его компании Канело в сентябре на НВО. Однако, учитывая, что Golden Boy имеют в своей «конюшне» еще и Давида Лемье, одержавшего большую победу над Кертисом Стивенсом, вполне вероятно, что сентябре они решат устроить для Альвареса поединок с канадцем. Де Ла Хойя смог бы заработать денег за бой Канело — Лемье, отложив встречу с Головкиным до 2018-го. Но даже тогда не будет никакой гарантии, что Golden Boy предложат Головкину более выгодную сделку за бой с Альваресом. У Оскара нет причин делать GGG более выгодное предложение, если он не показывает такие же цифры PPV, что и Канело.
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Если Канело успешно проведет три поединка на PPV в 2017-м и покажет хорошие цифры, то GGG может оказаться вынужден согласиться на очень низкие проценты гонорара в их бою. Насколько низкие? Возможно, что 10−20%, вряд ли больше, — написано в материале.
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