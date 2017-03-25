С кем Альварес может встретиться вместо Головкина

«Оскар Де Ла Хойя должен решить, является ли 170 тысяч проданных PPV в бою Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса достаточной цифрой, чтобы предложить казахстанцу разумную сделку по бою со звездой его компании Канело в сентябре на НВО. Однако, учитывая, что Golden Boy имеют в своей «конюшне» еще и Давида Лемье, одержавшего большую победу над Кертисом Стивенсом, вполне вероятно, что сентябре они решат устроить для Альвареса поединок с канадцем. Де Ла Хойя смог бы заработать денег за бой Канело — Лемье, отложив встречу с Головкиным до 2018-го. Но даже тогда не будет никакой гарантии, что Golden Boy предложат Головкину более выгодную сделку за бой с Альваресом. У Оскара нет причин делать GGG более выгодное предложение, если он не показывает такие же цифры PPV, что и Канело.

Альварес 6 мая встретится с Хулио Сезаром Чавесом-младшим на HBO PPV, и этот поединок способен принести значительные продажи платных трансляций. Если в сентябре Канело встретится с Лемье, а в декабре — с Мигелем Котто, как первоначально планировалось, у него могут получиться три потрясающих PPV-боя кряду. Головкин и его промоутер Том Леффлер не будут в состоянии торговаться с Де Ла Хойей за бой с Канело в 2018 году. Им придется либо взять то, что им предлагают, либо двигаться дальше, что они вряд ли сделают. Головкину в апреле исполнится 35, и сомнительно, что он сможет продолжать боксировать на высоком уровне слишком долго, особенно сейчас, когда Джейкобс показал план того, как доставить ему неприятности.

Если Канело успешно проведет три поединка на PPV в 2017-м и покажет хорошие цифры, то GGG может оказаться вынужден согласиться на очень низкие проценты гонорара в их бою. Насколько низкие? Возможно, что 10−20%, вряд ли больше, — написано в материале.