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25 марта 2017, 13:14 | Бокс | Sports.kz

Леффлер доволен цифрами PPV боя Головкин — Джейкобс

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер признался, что остался доволен продажами платных трансляций поединка GGG с Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.

Бой Головкина и Джейкобса, по информации Леффлера, собрал 170 тысяч проданных PPV. Поединок прошел одновременно со вторым туром баскетбольного турнира NCAA, что несомненно повлияло на рейтинги, однако промоутер не считает такой результат провальным.

«Учитывая, что мы конкурировали с одним из крупнейших спортивных событий в стране, я рад, что Геннадию удалось прибавить по сравнению с его первым pay-per-view боем», — сказал Леффлер корреспонденту Yahoo! Sports.

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