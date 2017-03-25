Стали известны дата и место боя Бейбута Шуменова с Юниером Дортикосом

Стали известны дата и место боя казахстанского боксера Бейбута Шуменова с кубинцем Юниером Дортикосом.

Так, по информации BoxingScene, поединок состоится 29 апреля в Лас-Вегасе (США). Стоит отметить, что казахстанский боксер является «обычным» чемпионом по версии WBA в тяжелом весе (до 90,7 килограммов), а кубинец владеет «временным» титулом этой организации.

Напомним, что в начале февраля стало известно, что промоутерская компания Caribe Promotions, представлявшая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым. Caribe Promotions выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 долларов, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако этого не произошло. Кроме того, сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля.

В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй. Сам Шуменов заявил, что с нетерпением ждет момента, когда сможет нокаутировать кубинца.

Шуменов и Дортикос должны определить обязательного претендента для действующего «суперчемпиона» WBA россиянина Дениса Лебедева.