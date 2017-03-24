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https://sport.mail.ru/news/boxing/29197562/
24 марта 2017, 22:59 | Бокс | Sports.kz

Стала известна дата боя Шуменов — Дортикос

Объявлена дата проведения боя между казахстанским боксером Бейбутом Шуменовым (17−2, 11 КО) и кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxeo Cubano.

По информации издания, бой Шуменов — Дортикос состоится 29 апреля в Лас-Вегасе.

Изначально поединок был запланирован на февраль, однако промоутерская компания Caribe Promotions потеряла свое эксклюзивное право на организацию боя, после чего он был отложен на неопределенный срок.

Напомним, Шуменов является регулярным чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе, Дортикос — временным.

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