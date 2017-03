Ковалев контракт подписал. Дело за Уордом

??Два дня назад я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждём ответной подписи! ??Couple days ago I have signed new memo for rematch which was send to me by @RocNation.Still waiting on "SonofJudges" to sign it.@Main_Events ??Kovalboxer.ru Shopkrusher.ru #champion #krusher #kovalboxer #kovalevward2 #wardkovalev2 #kovalev #rematch #teamkrusher #sergeykovalev #mexico #mexican #mexicanos #mexicanfans #teamkovalev #hboboxing #shopkrusher #Kazakhstan #Ковалев #Крашер #СергейКовалев #разрушитель #Россия #Russia #bestfighter © Сергей Ковалёв Photo by @vortexphoto

