Ковалев контракт подписал. Дело за Уордом

Реванш на самом деле мог и сорваться — такие опасения были у всей команды Сергея Ковалева. Слишком долго Андре Уорд и его команда молчали, ссылаясь на многочисленные зимние праздники и выходные дни, не делали ни публичных заявлений, не слали письма на почтовый адрес промоутера россиянина Кэти Дувы из Main Events. Но в марте лед наконец тронулся. И пока что новости позитивные — есть новые условия от Уорда, на которые Ковалев уже согласен. Собственно, он уже подписал все бумаги и ждет ответного шага от соперника.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSAo-EeDq7v/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??Два дня назад я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждём ответной подписи! ??Couple days ago I have signed new memo for rematch which was send to me by @RocNation.Still waiting on "SonofJudges" to sign it.@Main_Events ??Kovalboxer.ru Shopkrusher.ru #champion #krusher #kovalboxer #kovalevward2 #wardkovalev2 #kovalev #rematch #teamkrusher #sergeykovalev #mexico #mexican #mexicanos #mexicanfans #teamkovalev #hboboxing #shopkrusher #Kazakhstan #Ковалев #Крашер #СергейКовалев #разрушитель #Россия #Russia #bestfighter © Сергей Ковалёв Photo by @vortexphoto</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-24T05:59:20+00:00">Mar 23, 2017 at 10:59pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ОТКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Но снова — заминка со стороны боксера Roc Nation — два дня тишины и неясность, будет ли подпись. Пока в команде Ковалева не имеют представления о сроках, в которые вторая сторона может дать ответ. «Мы не знаем, когда Уорд ответит. Но до тех пор Main Events не будет давать комментариев по этому поводу», — сказала Дува «СЭ».

Тянуть с решением Уорду было можно, но не бесконечно, поскольку предыдущий контракт с Ковалевым содержал пункт о реванше. Нарушить его означало существенно потерять в деньгах. К тому же три пояса бесконечно лежать в сейфе не могли — та же IBF весьма ревностно относится к срокам обязательной защиты своих титулов. Сейчас тянуть будет все сложнее, ведь изначально датой возможного боя назывался июнь, а это значит, что к апрелю обо всех деталях лучше уже договориться.

Какие условия выдвинула команда Уорда, пока не объявлено. Основные наверняка касаются трех вещей — даты и времени поединка, а также финансовой составляющей. Уорд — тот боксер, кто делает все для своего выигрыша, и даже если он не сможет во второй раз добиться того, чтобы судья поднял ему руку, он не оставит себя в проигрыше хотя бы в плане денег.

А заработать на реванше будет вполне возможно — при должной раскрутке, конечно. Потому что если полностью повторится сценарий первого поединка, едва ли даже половина от тех, кто купил трансляции pay-per-view, захочет повторить трюк и в этот раз. Уорд никогда не был зрелищным боксером, в отличие от того же Ковалева, который нередко показывал всю мощь своего кулака зрителям и соперникам задолго до гонга.

КАК ПРОИГРАЛ КОВАЛЕВ?

Это было первое поражение Ковалева в профессиональной карьере — до этого он не давал ни шанса в себе усомниться ни оппонентам, ни судьям. В ноябре прошлого года он также был великолепен, но только первые четыре раунда. Остальные две трети боя Ковалев не был похож сам на себя, чем дал шанс дотянуть бой до финального гонга Уорду, а судьям — решить все в пользу своего боксера. Да, именно своего, ведь поединок обслуживали американские судьи. Конечно, в таких условиях и с таким «скользким» соперником Ковалеву не стоило тянуть с окончанием поединка, но физические кондиции закончить бой досрочно ему не позволили. Как он сам неоднократно признавался впоследствии, просчет был допущен в высотной подготовке — боксер пересидел в горах и не вышел на пик к дате боя. Плохая «физика», как известно, слабое подспорье в бою, особенно с соперником, который вяжет бой и стремится дотянуть до последнего раунда любой ценой. А все эти качества Уорда в ринге секретом ни для кого не были.

При том что Ковалев сдал и кое-какие трехминутки отдал сопернику, в поздних раундах он ничуть не выглядел проигравшим. К тому же в ровных боях, как правило, победу отдают чемпиону. Поэтому с окончанием последней минуты сомнений в его победе, пусть и не очевидной, не было. Судьи же единогласно присудили пояса WBA, WBO и IBF его сопернику.

При этом интересно, что до боя оба боксера вели себя по отношению друг к другу весьма интеллигентно, не выливая публично ушаты грязи. После боя обстановка немного изменилась, и россиянин уже не стеснялся указывать на интересные обстоятельства поединка, называя своего соперника «сыном судей» (прозвище Уорда — Сын Бога. — Прим. «СЭ»). Уорд же намекал, что может завершить карьеру.

УОРД ПОСТАРАЕТСЯ ВЫИГРАТЬ. ХОТЯ БЫ ФИНАНСОВО

Уйти с тремя чемпионскими поясами — поступок, безусловно, оправданный, но не самый мужской, особенно когда в подписанном тобой контракте есть пункт о реванше. Кажется, что теперь соскочить не получится.

И еще кажется, что к своему второму бою с американцем Ковалев, получивший дополнительную мотивацию после первого поражения, подойдет в гораздо лучшей форме. Он уже не допустит прежних ошибок, пересмотрит состав своей команды, особое внимание уделит физподготовке. А главное — выйдет в ринг со спортивной злостью и желанием вернуть то, что ему прежде принадлежало. И в этом будет еще одна его сильная сторона. Уорд постарается если и не выиграть, то хотя бы заработать.

Возможно, что эта подпись под контрактом станет подписью под собственным приговором для Уорда. Слишком уж сильно зацепил этот исход боя российского боксера, так просто он этого не оставит. А уж если выходить на реванш, то готовить для американца нокаут. Иначе — есть риск во второй раз оказаться в ринге в кругу «чужих» судей.