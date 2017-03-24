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https://sport.mail.ru/news/boxing/29196537/
24 марта 2017, 20:39 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Верю, что 29 апреля Джошуа станет новым королём бокса

Промоутер Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) Эдди Хирн, заявил, что верит в победу своего подопечного над Владимиром Кличко (64−4, 53 КО).

Промоутер <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО) <span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> заявил что верит в победу своего подопечного над Владимиром <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО). Увеличить
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«В своём 19-м бою Джошуа ступит на ринг с настоящей легендой бокса, и если это не самое главное событие в боксе, то что тогда? Что тогда спорт? Нужно создавать события и шоу, 90 000 человек на самом большом стадионе страны — это будет незабываемо!

Джошуа набрал сумасшедшую форму, и я верю, что 29 апреля мы получим нового короля бокса», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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