«Если бой GGG — Джейкобс действительно собрал 150 тысяч PPV, то у нас в самом деле проблемы с PPV. Суть в том, что промоутеры, используя эту модель, становятся все более и более жадными. Если раньше PPV был двигателем монетизации полуфинальных боев, то теперь он превратился в способ, позволяющий доить звездных боксеров, выставляя их против неизвестных соперников и надеясь, что за счет их имени бой будет продаваться. Сегодня же болельщики куда более подкованные: используя Youtube и Boxrec, они легко составят впечатление о качестве того или иного бойца. Это поднимает их ожидания и они знают, за что готовы заплатить. Усугубило проблему и то, что теперь у большинства любителей бокса есть подключение к высокоскоростному интернету, что делает платные сервисы попросту ненужными. Это легко иллюстрируется первым PPV боем на канале ITV в 2017 году, хедлайнером которого стал Крис Юбэнк-младший. В то время как он смог сделать лишь 90 тысяч PPV, одна трансляция на Facebook умудрилась собрать 100 тысяч просмотров! Очевидно, что аудитория может быть намного больше, но тогда возникает проблема с монетизацией в рамках этой бизнес-модели», — пишет сайт.



Телеканал HBO пока не назвал официальную цифру PPV-продаж боя Головкин — Джейкобс, но, по информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмира, она будет в диапазоне от 130 до 150 тысяч. Впрочем, промоутер Головкина Том Леффлер не согласен с этим и считает, что количество PPV-продаж превысит 153 тысячи.