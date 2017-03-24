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https://sport.mail.ru/news/boxing/29196331/
24 марта 2017, 19:55 | Бокс | Sports.kz

The7WolvesBoxing.com: Продажи боя Головкин — Джейкобс показывают, что PPV-индустрия умирает

Сайт The7WolvesBoxing.com прокомментировал неофициальные цифры PPV (pay-per-view) продаж боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) и пришел к выводу, что модель PPV в опасности, сообщает Sports.kz.

Сайт The7WolvesBoxing.com прокомментировал неофициальные цифры PPV (pay-per-<span class=error>view</span>) продаж боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−2 29 КО) и пришел к выводу что модель PPV в опасности сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Если бой GGG — Джейкобс действительно собрал 150 тысяч PPV, то у нас в самом деле проблемы с PPV. Суть в том, что промоутеры, используя эту модель, становятся все более и более жадными. Если раньше PPV был двигателем монетизации полуфинальных боев, то теперь он превратился в способ, позволяющий доить звездных боксеров, выставляя их против неизвестных соперников и надеясь, что за счет их имени бой будет продаваться. Сегодня же болельщики куда более подкованные: используя Youtube и Boxrec, они легко составят впечатление о качестве того или иного бойца. Это поднимает их ожидания и они знают, за что готовы заплатить. Усугубило проблему и то, что теперь у большинства любителей бокса есть подключение к высокоскоростному интернету, что делает платные сервисы попросту ненужными. Это легко иллюстрируется первым PPV боем на канале ITV в 2017 году, хедлайнером которого стал Крис Юбэнк-младший. В то время как он смог сделать лишь 90 тысяч PPV, одна трансляция на Facebook умудрилась собрать 100 тысяч просмотров! Очевидно, что аудитория может быть намного больше, но тогда возникает проблема с монетизацией в рамках этой бизнес-модели», — пишет сайт.

Телеканал HBO пока не назвал официальную цифру PPV-продаж боя Головкин — Джейкобс, но, по информации журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмира, она будет в диапазоне от 130 до 150 тысяч. Впрочем, промоутер Головкина Том Леффлер не согласен с этим и считает, что количество PPV-продаж превысит 153 тысячи.

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