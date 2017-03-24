Жанибек Алимханулы и Адильбек Ниязымбетов пропустят чемпионат Азии по боксу в Узбекистане

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— К турниру в Галле мы готовились на совместных сборах с командой Германии на хорошей многопрофильной олимпийской базе. Кроме специального зала для бокса, в еще одном помещении поставили ринг, и там мы спарринговались. Два раза в день — тренировки. В Германию мы поехали с разведкой, ведь там пройдет чемпионат мира в этом году. Провели девятидневый сбор, акклиматизировались, и выступили на соревнованиях. Спарринговались, но к турниру готовились по индивидуальной программе.

В турнире в Галле участвовали 14 стран. Сильными составами выступили команды России, Эквадора и США. По сравнению с предыдущими крупными состязаниями, у нас на 60 процентов поменялся состав — практически новая команда. Из опытных боксеров остались Кайрат Ералиев, Адильбек Ниязымбетов и Василий Левит. Другие ребята, хоть и были в сборной, но не в первом составе. Например, это Камшыбек Кункабаев.

— Практически новички.

— Они не новички, но в первый раз будут представлять Казахстан на чемпионате Азии. Ребята молодые. Есть и те, кому 25−26 лет, но они впервые прочувствуют ответственность, которая лежит на первом номере сборной Казахстана.

Кункабаев хорошо себя в Германии проявил на спаррингах, на турнире выиграл три боя, а в финале разобрал соперника крупнее, чем Иван Дычко. Тот 115 килограммов весит, а он его спокойно разобрал. У него идет рост. Парень хочет работать. Ответственность чувствует.

Азамат Исакулов хорошо работал, чемпионом турнира в категории до 52 килограммов стал.19-летний Абильхан Аманкул второй год уже в сборной страны.

После молодежной сборной в основную команду привлекли пять-шесть человек, и вот вам результат: становятся чемпионами Казахстана и выходят на роль лидера в национальной команде. Они окрепли. Аманкул хорошо проявил себя в Германии, выиграл четыре боя в категории до 75 килограммов, стал лучшим боксером турнира.

Василий Левит в Германии провел два боя, и оба выиграл. Но он еще не форме. Он готов на 60−70 процентов. К чемпионату Азии мы ошибки и недоработки поправим, ведь он там должен стать победителем турнира. Планируем на него «золото» и на чемпионате мира.

В категории до 81 килограмма у нас выступают Адильбек Ниязымбетов и Жанибек Алимханулы. Оба заслуженные мастера спорта, оба — наши надежды, но у обоих есть травмы, и на чемпионате Азии в Ташкенте они не выступят. Будем искать других боксеров, потому что ни Адильбек, ни Жанибек восстановиться не успеют. Ниязымбетов один бой в Германии отбоксировал, но в связи с мероприятием (празднование 25-летнего юбилея Национального олимпийского комитета — прим. автора) мы его вернули в страну и освободили.

Четыре боя в Германии провел Абылайхан Жусупов. В финале он встречался с надеждой немецкого бокса Абассом Барау. Второй год за ним наблюдаю, очень сильный парень, правда, на Олимпиаду он не попал. Технически подкованный Барау — вот ему Абылайхан и проиграл. Что не хватило Жусупову мы знаем и над этим поработаем. Есть еще группа ребят, которые только примеряют на себя роль лидеров. Это Адилет Курметов (до 60 килограммов) и Бекдаулет Ибрагимов (до 64 килограммов). Будем работать и над их ошибками.

— Какие сборы ждут ребят перед континентальным турниром?

— С сегодняшнего дня начали сбор, посвященный физической подготовке ребят. Последний сбор перед турниром будет в Астане. 12-дневный специальный сбор. Уже из столицы поедем в Ташкент.

Напомним, сборная Казахстана по боксу выиграла четыре золотые медали на крупном международном турнире в Галее, который также называют «малый чемпионат мира». Что касается чемпионата Азии по боксу, то он пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 7 мая.