Хелениус и Чисора договорились о бое

На кону в бою будет стоять вакантный пояс по версии WBC Silver heavyweight title.



Поединок между супертяжеловесами состоится 27 мая на Хартвалл-Арене в Хельсинки. В 2011-м году Чисора и Хелениус уже проводили поединок. Тогда судейство приняло противоречивое решение, отдав победу разделённым решением Хелениусу.



Отметим, свой предыдущий поединок Хелениус провёл 17 декабря против Гонсало Омара Базиле, нокаутировав того в первом раунде. Что касается Чисоры, то он 10 декабря 2016-го года в зрелищном бою уступил разделённым решением судей Диллиану Уайту.