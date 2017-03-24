Хелениус и Чисора договорились о бое
Экс-претендент на пояс чемпиона мира британец Дерек Чисора (26−7, 18 КО) и финский боксёр Роберт Хелениус (24−1, 15 КО) согласовали дату новой встречи, сообщает BoxingScene.
На кону в бою будет стоять вакантный пояс по версии WBC Silver heavyweight title.
Поединок между супертяжеловесами состоится 27 мая на
Отметим, свой предыдущий поединок Хелениус провёл 17 декабря против Гонсало Омара Базиле, нокаутировав того в первом раунде. Что касается Чисоры, то он 10 декабря 2016-го года в зрелищном бою уступил разделённым решением судей Диллиану Уайту.
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