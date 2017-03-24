Геннадий Головкин: Горжусь быть номером один в рейтинге P4P-боксеров мира

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«Горжусь быть номером один этого рейтинга — в этом списке так много великих боксеров! И я знаю, что “Чоколатито” еще вернется», — написал Головкин в твиттере.



Напомним, в прошлую субботу Головкин единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), а никарагуанец Роман Гонсалес «Чоколатито» потерпел первое поражение в карьере, уступив таиландцу Висаксилу Вангику (42−4−1, 38 КО).