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24 марта 2017, 18:49 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Горжусь быть номером один в рейтинге P4P-боксеров мира

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал решение журналистов ESPN поставить его на первую строчку рейтинга лучших P4P-боксеров мира, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) прокомментировал решение журналистов <span class=error>ESPN</span> поставить его на первую строчку рейтинга лучших P4P-боксеров мира сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Горжусь быть номером один этого рейтинга — в этом списке так много великих боксеров! И я знаю, что “Чоколатито” еще вернется», — написал Головкин в твиттере.

Напомним, в прошлую субботу Головкин единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), а никарагуанец Роман Гонсалес «Чоколатито» потерпел первое поражение в карьере, уступив таиландцу Висаксилу Вангику (42−4−1, 38 КО).

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The7WolvesBoxing.com: Продажи боя Головкин — Джейкобс показывают, что PPV-индустрия умирает

The7WolvesBoxing.com: Продажи боя Головкин — Джейкобс показывают, что PPV-индустрия умирает

Сайт The7WolvesBoxing.com прокомментировал неофициальные цифры PPV (pay-per-view) продаж боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО) и пришел к выводу, что модель PPV в опасности, сообщает Sports.kz.
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