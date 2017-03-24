Геннадий Головкин: Горжусь быть номером один в рейтинге P4P-боксеров мира
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) прокомментировал решение журналистов ESPN поставить его на первую строчку рейтинга лучших P4P-боксеров мира, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Горжусь быть номером один этого рейтинга — в этом списке так много великих боксеров! И я знаю, что “Чоколатито” еще вернется», — написал Головкин в твиттере.
Напомним, в прошлую субботу Головкин единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (32−2, 29 КО), а никарагуанец Роман Гонсалес «Чоколатито» потерпел первое поражение в карьере, уступив таиландцу Висаксилу Вангику (42−4−1, 38 КО).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter