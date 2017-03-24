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24 марта 2017, 18:43 | Бокс | Sports.kz

Жаксылыков успешно прошел взвешивание перед боем

Сегодня состоялось взвешивание боксеров «Стальная Битва II» в Первоуральске в котором принимает участие казахстанский боксер Миржан Жаксылыков, сообщается в группе «Казахстанская федерация профессионального бокса» ВКонтакте.

Сегодня состоялось взвешивание боксеров Стальная Битва II в Первоуральске в котором принимает участие казахстанский боксер <span class=error>Миржан</span> Жаксылыков сообщается в группе Казахстанская федерация профессионального бокса <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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Результаты взвешивания:

Миржан Жаксылыков — 61,15 кг (Казахстан)
Павел Маликов — 61,05 кг (Россия).

Напомним, что 25 марта в российском городе Первоуральск казахстанский боксер Миржан Жаксылыков поборется с россиянином Павлом Маликовым за титул WBC Asian Boxing Council.

Боксерское шоу будет показано в прямом эфире на российском телеканале «Матч Боец». Начало в 21:00 по времени Астаны.

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