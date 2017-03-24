Жаксылыков успешно прошел взвешивание перед боем
Сегодня состоялось взвешивание боксеров «Стальная Битва II» в Первоуральске в котором принимает участие казахстанский боксер Миржан Жаксылыков, сообщается в группе «Казахстанская федерация профессионального бокса» ВКонтакте.
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Результаты взвешивания:
Миржан Жаксылыков — 61,15 кг (Казахстан)
Павел Маликов — 61,05 кг (Россия).
Напомним, что 25 марта в российском городе Первоуральск казахстанский боксер Миржан Жаксылыков поборется с россиянином Павлом Маликовым за титул WBC Asian Boxing Council.
Боксерское шоу будет показано в прямом эфире на российском телеканале «Матч Боец». Начало в 21:00 по времени Астаны.
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