Промоутер Головкина назвал неофициальную цифру PPV-продаж боя с Джейкобсом
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал PPV (pay-per-view) продажи поединка с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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«Том Леффлер сказал мне, что цифры PPV боя Головкин — Джейкобс собрали как минимум 160 тысяч покупок», — пишет в твиттере журналист Джош Кацовиц.
Ранее Леффлер в интервью Boxingscene.com говорил, что не сомневается в том, что бой Головкин — Джейкобс по PPV обойдет поединок Головкин — Лемье в 2015 году (153 тысячи PPV). По информации же журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмира бой с Джейкобсом собрал от 130 до 150 тысяч PPV.
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