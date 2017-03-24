Промоутер Головкина назвал неофициальную цифру PPV-продаж боя с Джейкобсом

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«Том Леффлер сказал мне, что цифры PPV боя Головкин — Джейкобс собрали как минимум 160 тысяч покупок», — пишет в твиттере журналист Джош Кацовиц.



Ранее Леффлер в интервью Boxingscene.com говорил, что не сомневается в том, что бой Головкин — Джейкобс по PPV обойдет поединок Головкин — Лемье в 2015 году (153 тысячи PPV). По информации же журналиста Los Angeles Times Лэнса Пагмира бой с Джейкобсом собрал от 130 до 150 тысяч PPV.