Чавес-младший рассказал о несостоявшемся бое с Головкиным
Мексиканский боксер Хулио Сесар
Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) в интервью FightHub TV прокомментировал бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который мог состояться два года назад, но так и не состоялся, сообщает Sports.kz.
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— Почему не состоялся наш бой? Не знаю, почему. Я предлагал Головкину драться со мной, но так и не дождался от него ответа. Это странно, потому что он знает, что я из себя представляю. Думаю, фамилия Чавес на афише боя смотрелась бы хорошо — это был бы прибыльный поединок, — сказал Чавес.
Ранее Чавес заявил, что побил бы Головкина в 168 фунтах. Что касается их несостоявшегося в 2014 году боя, то основной причиной этого называют завышенные финансовые требования мексиканца.
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