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https://sport.mail.ru/news/boxing/29193716/
24 марта 2017, 16:07 | Бокс | Sports.kz

Чавес-младший рассказал о несостоявшемся бое с Головкиным

Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший (50−2−1, 32 КО) в интервью FightHub TV прокомментировал бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), который мог состояться два года назад, но так и не состоялся, сообщает Sports.kz.

Мексиканский боксер Хулио <span class=error>Сесар</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> (50−2−1 32 КО) в интервью FightHub TV прокомментировал бой с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) который мог состояться два года назад но так и не состоялся сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Почему не состоялся наш бой? Не знаю, почему. Я предлагал Головкину драться со мной, но так и не дождался от него ответа. Это странно, потому что он знает, что я из себя представляю. Думаю, фамилия Чавес на афише боя смотрелась бы хорошо — это был бы прибыльный поединок, — сказал Чавес.

Ранее Чавес заявил, что побил бы Головкина в 168 фунтах. Что касается их несостоявшегося в 2014 году боя, то основной причиной этого называют завышенные финансовые требования мексиканца.

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