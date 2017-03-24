Чавес-младший рассказал о несостоявшемся бое с Головкиным

— Почему не состоялся наш бой? Не знаю, почему. Я предлагал Головкину драться со мной, но так и не дождался от него ответа. Это странно, потому что он знает, что я из себя представляю. Думаю, фамилия Чавес на афише боя смотрелась бы хорошо — это был бы прибыльный поединок, — сказал Чавес.



Ранее Чавес заявил, что побил бы Головкина в 168 фунтах. Что касается их несостоявшегося в 2014 году боя, то основной причиной этого называют завышенные финансовые требования мексиканца.