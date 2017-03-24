Кто король? Как Головкин, Уорд и другие расположились в ведущих рейтингах P4P-боксеров
Недавнее поражение Романа Гонсалеса из Никарагуа внесло существенные корректировки в ведущие рейтинги P4P. Практически везде талантливый боец покинул первую строчку лучших боксеров независимо от весовой категории. И сейчас начался так называемый передел власти, в котором преуспел американец Андре Уорд. Временная черная полоса Гонсалеса — на руку и Геннадию Головкину, который улучшил позиции. Обо всех важных перемещениях чемпиона в материале Vesti.kz.
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Гонсалес правил два года. И, казалось, что его доминирование продлится еще дольше. Уж очень эффектно и зрелищно действовал в ринге Роман. Однако поединок с тайцем получился на редкость неудачным для никорагуанца. Тут вам и спорный нокдаун, который стал первым в карьере Гонсалеса, рассечение, итоговое поражение и потеря чемпионского титула.
При этом, сам бой нельзя назвать проваленным. Гонсалес действовал как всегда превосходно. Особенно после начальных раундов. Таец не оставался в стороне, проведя один из лучших поединков в своей карьере. На пару они продемонстрировали захватывающий бой. Браться за оспаривание судейского решения — дело неблагодарное. Но поражение есть поражение. Это официальный исход, с которым теперь стоит считаться.
Особенно при обновлении рейтингов P4P. Неудивительно, что после проигрыша Гонсалес потерял лидирующую строчку. Недавний пример — Сергей Ковалев, который также в следствие первого поражения в карьере упустил лидирующие позиции.
Теперь Роману Гонсалесу предстоит большой объем работы, дабы наверстать упущенное. И можно смело полагать, что ему это удастся. Только теперь отсутствует прежний гандикап, который сложно было отыграть преследователям. И теперь Андре Уорду, Геннадию Головкину, Теренсу Кроуфорду, Василию Ломаченко и другим будет намного проще. Буквально все теперь на равных условиях. Разве что большим преимуществом владеет Уорд. При этом обязательно стоит учитывать, что «сезон» только начался и многие обновления связаны с выступлением тех, кто в списке.
«Подрос» в рейтинге различных версий и Головкин. В тяжелом поединке против Дэниэла Джейкобса он защитил свои титулы. Правда, на мнение голосующих экспертов может влиять то, что GGG был 18 марта не столь убедительным. Контраст прежде всего связан с огромным количеством досрочных побед. Глаза, что называется, привыкли к нокаутам. Ни разу в карьере Головкин не проходил всю дистанцию в 12 раундов. И стоит отметить, что оба боксера дали людям зрелище.
Как бы то ни было, победа осталась за казахстанцем. А значит, что GGG должен улучшить свое место в рейтингах. Что, собственно, и произошло. И в ведущих списках лучшего боксера он уверенно входит в первую тройку.
Рейтинг P4P от ESPN
Американский спортивный сайт «провозгласил» Головкина королем, в то время как Гонсалеса отправили на пятую строчку.
1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО);
2. Андре Уорд (31−0, 15 КО);
3. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО);
4. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО);
5. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО);
6. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО);
7. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО);
8. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО);
9. Кит Турман (28−0, 22 КО);
10. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО).
Рейтинг P4P от WBN
По версии World Boxing News Геннадий Головкин, благодаря победе над Джейкобсом, поднялся в рейтинге. Вместо прошлого четвертого места, он теперь занимает третью строчку. Лидирует же Андре Уорд.
1. Андре Уорд (31−0, 15 КО);
2. Мэнни Пакьяо (59−6, 38 КО);
3. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО);
4. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО);
5. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО);
6. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО);
7. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО);
8. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО);
9. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО);
10. Кит Турман (28−0, 22 КО).
Рейтинг P4P от журнала The Ring
Данный Топ является одним из самых авторитетных в мире бокса. И после мартовских поединков Головкин также поднялся в списке лучших по версии старейшего журнала о боксе (прежде занимал четвертую строчку). Ну, а после свержения Гонсалеса новым лидером признан Андре Уорд.
1. Андре Уорд (31−0, 15 КО);
2. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО);
3. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО);
4. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО);
5. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО);
6. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО);
7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО);
8. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО);
9. Шинсуке Яманака (27−0, 19);
10. Наоя Иноуэ (12−0, 10).
Таков текущий расклад. И теперь многое будет зависеть от последующей оппозиции Головкина. К слову, уже в июне может состояться объединительный поединок с Билли Джо Сондерсом. И результат боя может безоговорочно поставить GGG во главе всех рейтингов (в случае победы). К тому же, возможен вариант на осень с Саулем Альваресом.
В свою очередь Уорд скорее всего проведет летом реванш с Сергеем Ковалевым. И наверняка для Гонсалеса поединок с Рунгвисаи не последний в этом году. Плюс ко всему, не стоит забывать и о Василие Ломаченко, который уверенно стремится к пьедесталу мирового бокса. В общем, самое интересное впереди.
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