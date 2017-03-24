Кто король? Как Головкин, Уорд и другие расположились в ведущих рейтингах P4P-боксеров

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Гонсалес правил два года. И, казалось, что его доминирование продлится еще дольше. Уж очень эффектно и зрелищно действовал в ринге Роман. Однако поединок с тайцем получился на редкость неудачным для никорагуанца. Тут вам и спорный нокдаун, который стал первым в карьере Гонсалеса, рассечение, итоговое поражение и потеря чемпионского титула.

При этом, сам бой нельзя назвать проваленным. Гонсалес действовал как всегда превосходно. Особенно после начальных раундов. Таец не оставался в стороне, проведя один из лучших поединков в своей карьере. На пару они продемонстрировали захватывающий бой. Браться за оспаривание судейского решения — дело неблагодарное. Но поражение есть поражение. Это официальный исход, с которым теперь стоит считаться.

Особенно при обновлении рейтингов P4P. Неудивительно, что после проигрыша Гонсалес потерял лидирующую строчку. Недавний пример — Сергей Ковалев, который также в следствие первого поражения в карьере упустил лидирующие позиции.

Теперь Роману Гонсалесу предстоит большой объем работы, дабы наверстать упущенное. И можно смело полагать, что ему это удастся. Только теперь отсутствует прежний гандикап, который сложно было отыграть преследователям. И теперь Андре Уорду, Геннадию Головкину, Теренсу Кроуфорду, Василию Ломаченко и другим будет намного проще. Буквально все теперь на равных условиях. Разве что большим преимуществом владеет Уорд. При этом обязательно стоит учитывать, что «сезон» только начался и многие обновления связаны с выступлением тех, кто в списке.

«Подрос» в рейтинге различных версий и Головкин. В тяжелом поединке против Дэниэла Джейкобса он защитил свои титулы. Правда, на мнение голосующих экспертов может влиять то, что GGG был 18 марта не столь убедительным. Контраст прежде всего связан с огромным количеством досрочных побед. Глаза, что называется, привыкли к нокаутам. Ни разу в карьере Головкин не проходил всю дистанцию в 12 раундов. И стоит отметить, что оба боксера дали людям зрелище.

Когда-нибудь такой поединок случился бы в карьере GGG. И радует, что чемпион мира тактически грамотно подошел к двум последним раундам, не дав сопернику сделать то, что удалось Уорду с Ковалевым. Но Джейкобс в этом плане отстает от титулованного земляка.

Как бы то ни было, победа осталась за казахстанцем. А значит, что GGG должен улучшить свое место в рейтингах. Что, собственно, и произошло. И в ведущих списках лучшего боксера он уверенно входит в первую тройку.

Рейтинг P4P от ESPN

Американский спортивный сайт «провозгласил» Головкина королем, в то время как Гонсалеса отправили на пятую строчку.

1. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО);

2. Андре Уорд (31−0, 15 КО);

3. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО);

4. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО);

5. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО);

6. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО);

7. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО);

8. Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО);

9. Кит Турман (28−0, 22 КО);

10. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО).

Рейтинг P4P от WBN

По версии World Boxing News Геннадий Головкин, благодаря победе над Джейкобсом, поднялся в рейтинге. Вместо прошлого четвертого места, он теперь занимает третью строчку. Лидирует же Андре Уорд.

1. Андре Уорд (31−0, 15 КО);

2. Мэнни Пакьяо (59−6, 38 КО);

3. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО);

4. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО);

5. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО);

6. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО);

7. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО);

8. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО);

9. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО);

10. Кит Турман (28−0, 22 КО).

Рейтинг P4P от журнала The Ring

Данный Топ является одним из самых авторитетных в мире бокса. И после мартовских поединков Головкин также поднялся в списке лучших по версии старейшего журнала о боксе (прежде занимал четвертую строчку). Ну, а после свержения Гонсалеса новым лидером признан Андре Уорд.

1. Андре Уорд (31−0, 15 КО);

2. Сергей Ковалев (30−1−1, 26 КО);

3. Геннадий Головкин (37−0, 33 КО);

4. Роман Гонсалес (46−1, 38 КО);

5. Теренс Кроуфорд (29−0, 20 КО);

6. Василий Ломаченко (7−1, 5 КО);

7. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО);

8. Сауль Альварес (48−1−1, 34 КО);

9. Шинсуке Яманака (27−0, 19);

10. Наоя Иноуэ (12−0, 10).

Таков текущий расклад. И теперь многое будет зависеть от последующей оппозиции Головкина. К слову, уже в июне может состояться объединительный поединок с Билли Джо Сондерсом. И результат боя может безоговорочно поставить GGG во главе всех рейтингов (в случае победы). К тому же, возможен вариант на осень с Саулем Альваресом.

В свою очередь Уорд скорее всего проведет летом реванш с Сергеем Ковалевым. И наверняка для Гонсалеса поединок с Рунгвисаи не последний в этом году. Плюс ко всему, не стоит забывать и о Василие Ломаченко, который уверенно стремится к пьедесталу мирового бокса. В общем, самое интересное впереди.