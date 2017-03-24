Том Леффлер рассказал о рекордных доходах Головкина за бой с Джейкобсом

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Напомним, что казахстанский боксер 18 марта в Нью-Йорке одержал победу решением судей над американцем со счетом 115−112, 115−112 и 114−113. Полное видео боя Головкин — Джейкобс можно посмотреть здесь.

«Продажи билетов на трибуны Madison Square Garden превысили 3,7 миллиона долларов, что почти вдвое превысило показатели предыдущего боя Головкина в MSG против Давида Лемье в октябре 2015 года. Права на международную трансляцию шоу были проданы более чем в 100 стран, и это принесло наибольшую выручку в сравнении с любым поединком Геннадия.

Рекордный доход Головкин получил и от спонсоров, в частности, от Hublot и Chivas, которые не только выступил спонсорами боя, но и назначили Геннадия посланником своих брендов, что для него является невероятным признанием.

Кроме того, продаже фирменной атрибутики GGG в субботу принесли 150 тысяч долларов, что также превысило показатели предыдущего выступления Головкина в MSG — за бой с Лемье было продано атрибутики на 124 тысячи.

Наконец, продажи PPV превысили ожидаемые показатели первого боя Геннадия по системе платного просмотра и составляют в районе 153 000 подписчиков, хотя точная цифра еще высчитывается, — рассказал Том Леффлер.

Стоит отметить, что сегодня были названы новые цифры PPV-продаж этого боя. Так, по информации источника The Ring, общее количество PPV-продаж составило 151 тысячу, и подсчет еще продолжается. Второй источник издания сообщает, что они гораздо больше, чем 151 тысяча. О том, сколько было заработано денег на бое Головкин — Джейкобс можно прочитать здесь.

За прошедший бой Головкин получил 2,5 миллиона долларов, что является его рекордом за поединок в США и вторым показателем в карьере вообще. Гонорар Джейкобса составил 1,75 миллиона — ранее он никогда не зарабатывал столь крупную сумму за один бой.

Следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане. Наиболее вероятным соперником называется британец Билли Джо Сондерс, который владеет титулом WBO в среднем весе. 21 марта британец заявил, что его устраивают все условия Головкина по бою, а чуть позже Сондерс перешел на оскорбления и заявил, что не будет долго ждать ответа от казахстанца. А сегодня британец выступил с обращением к Головкину, заявив, что «пришло время действовать, либо заткнуться».