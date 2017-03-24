Головкин собрал рекордную выручку за бой с Джейкобсом

Напомним, что 18 марта в Нью-Йорке (США) Головкин отстоял принадлежащие ему титулы, победив Джейкобса по очкам единогласным решением судей.



«Продажи билетов на трибуны Madison Square Garden превысили $3,7 миллиона долларов, что почти вдвое превысило показатели предыдущего боя Головкина в MSG против Давида Лемьё в октябре 2015 года, — резюмирует промоутер чемпиона Том Лёффлер. — Права на международную трансляцию шоу были проданы более чем в 100 стран, и это принесло наибольшую выручку в сравнении с любым поединком Геннадия».



«Рекордный доход Головкин получил и от спонсоров, в частности, от Hublot и Chivas, которые не только выступил спонсорами боя, но и назначили Геннадия посланником своих брендов, что для него является невероятным признанием».



«Кроме того, продаже фирменной атрибутики GGG в субботу принесли $150 тысяч долларов, что также превысило показатели предыдущего выступления Головкина в MSG — за бой с Лемьё было продано атрибутики на $124 тысячи».



«Наконец, продажи PPV превысили ожидаемые показатели первого боя Геннадия по системе платного просмотра и составляют в районе 153 000 подписчиков, хотя точная цифра ещё высчитывается».