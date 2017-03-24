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https://sport.mail.ru/news/boxing/29192359/
24 марта 2017, 14:48 | Бокс | Sports.kz

Головкин собрал рекордную выручку за бой с Джейкобсом

Несмотря на невыразительные (по прогнозам) показатели продаж PPV, в команде чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе (до 72,6 кг) каахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) остались довольны доходными показателями поединка против Дэниела Джейкобса (32−2, 29 КО).

Несмотря на невыразительные (по прогнозам) показатели продаж PPV в команде чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF/IBO в среднем весе (до 726 кг) <span class=error>каахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) остались довольны доходными показателями поединка против <span class=error>Дэниела</span> Джейкобса (32−2 29 КО). Увеличить
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Напомним, что 18 марта в Нью-Йорке (США) Головкин отстоял принадлежащие ему титулы, победив Джейкобса по очкам единогласным решением судей.

«Продажи билетов на трибуны Madison Square Garden превысили $3,7 миллиона долларов, что почти вдвое превысило показатели предыдущего боя Головкина в MSG против Давида Лемьё в октябре 2015 года, — резюмирует промоутер чемпиона Том Лёффлер. — Права на международную трансляцию шоу были проданы более чем в 100 стран, и это принесло наибольшую выручку в сравнении с любым поединком Геннадия».

«Рекордный доход Головкин получил и от спонсоров, в частности, от Hublot и Chivas, которые не только выступил спонсорами боя, но и назначили Геннадия посланником своих брендов, что для него является невероятным признанием».

«Кроме того, продаже фирменной атрибутики GGG в субботу принесли $150 тысяч долларов, что также превысило показатели предыдущего выступления Головкина в MSG — за бой с Лемьё было продано атрибутики на $124 тысячи».

«Наконец, продажи PPV превысили ожидаемые показатели первого боя Геннадия по системе платного просмотра и составляют в районе 153 000 подписчиков, хотя точная цифра ещё высчитывается».

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