Боксер Ковалев сообщил, что подписал контракт на реванш с Уордом
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев, выступающий в полутяжелой весовой категории, подписал контракт на
бой-реванш с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Андре Уордом. Об этом Ковалев сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
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В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Согласно контракту, между боксерами предусмотрен реванш, стороны ведут переговоры об организации поединка. Ранее сообщалось, что реванш может пройти 17 июня.
«Два дня назад я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждем ответной подписи», — написал Ковалев.
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