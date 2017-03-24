Боксер Ковалев сообщил, что подписал контракт на реванш с Уордом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Согласно контракту, между боксерами предусмотрен реванш, стороны ведут переговоры об организации поединка. Ранее сообщалось, что реванш может пройти 17 июня.

«Два дня назад я подписал новый контракт на реванш на новых условиях команды Уорда. До сих пор ждем ответной подписи», — написал Ковалев.