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https://sport.mail.ru/news/boxing/29191067/
24 марта 2017, 14:00 | Бокс | Sports.kz

Казахстанец поборется за пояс WBC Asian Boxing Council

Миржан Жаксылыков получил разрешение Казахстанской Федерации профессионального бокса на бой в Первоуральске.

<span class=error>Миржан</span> Жаксылыков получил разрешение Казахстанской Федерации профессионального бокса на бой в Первоуральске. Увеличить
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Бой Жаксылыкова состоится 25 марта в городе Первоуральск, Свердловской области России. Соперником казахстанца станет не имевший поражений россиянин Павел Маликов (10−0, 4КО). Ранее Миржан выступал во втором полулегком весе, но ради этого боя поднялся на категорию выше, в легкий вес. На кону поединка пояс WBC Asian Boxing Council.

В последний раз казахстанец выходил на ринг в ноябре прошлого года против россиянина Михаила Алексеева (9−0, 4КО). В том поединке Миржан потерял пояс WBC Asian Boxing Council Silver во втором полулегком весе.

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