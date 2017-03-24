Питеру Фьюри выдадут визу, чтобы он отработал на поединке сына в Новой Зеландии
Власти Новой Зеландии приняли решение выдать визу Питеру Фьюри, отцу и тренеру Хьюи Фьюри, чтобы он мог отработать в углу своего сына в его поединке с чемпионом мира WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером.
Изначально
Однако помощник министра миграции Новой Зеландии Дэвид Беннет
«Хотя первоначальное решение об отказе в визе было правильным в соответствии с иммиграционными инструкциями Новой Зеландии, в данном случае я выдал указание о предоставлении гостевой визы в соответствии с разделом № 17 закона об иммиграции от 2009 года», — цитирует Беннета Fairfax Media.
Бой Хьюи Фьюри с Джозефом Паркером состоится 6 мая в Окленде.
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