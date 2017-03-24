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https://sport.mail.ru/news/boxing/29190812/
24 марта 2017, 13:27 | Бокс | Чемпионат.com

Питеру Фьюри выдадут визу, чтобы он отработал на поединке сына в Новой Зеландии

Власти Новой Зеландии приняли решение выдать визу Питеру Фьюри, отцу и тренеру Хьюи Фьюри, чтобы он мог отработать в углу своего сына в его поединке с чемпионом мира WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером.

Изначально Фьюри-старшему было отказано в предоставлении визы в связи с его двумя тюремными сроками за преступления, связанные с наркотиками.

Однако помощник министра миграции Новой Зеландии Дэвид Беннет всё-таки согласился выдать британцу гостевую визу, срок действия которой рассчитан с 28 марта по 10 мая.

«Хотя первоначальное решение об отказе в визе было правильным в соответствии с иммиграционными инструкциями Новой Зеландии, в данном случае я выдал указание о предоставлении гостевой визы в соответствии с разделом № 17 закона об иммиграции от 2009 года», — цитирует Беннета Fairfax Media.

Бой Хьюи Фьюри с Джозефом Паркером состоится 6 мая в Окленде.
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