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24 марта 2017, 12:47 | Бокс | Sports.kz

Головкин и Джейкобс попали на обложку старейшего журнала о боксе

Опубликован очередной выпуск британского журнала Boxing News, который выходит с 1909 года и является старейшим изданием о боксе, сообщает Sports.kz.

Опубликован очередной выпуск британского журнала Boxing <span class=error>News</span> который выходит с 1909 года и является старейшим изданием о боксе сообщает Sports.kz. Увеличить
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На этот раз «лицами обложки» журнала стали Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс, чей поединок состоялся 18 марта. Материал о бое вышел под заголовком: «Головкин — Джейкобс: тот ли человек победил?».

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