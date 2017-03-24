Головкин и Джейкобс попали на обложку старейшего журнала о боксе
Опубликован очередной выпуск британского журнала Boxing News, который выходит с 1909 года и является старейшим изданием о боксе, сообщает Sports.kz.
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На этот раз «лицами обложки» журнала стали Геннадий Головкин и Дэниэл Джейкобс, чей поединок состоялся 18 марта. Материал о бое вышел под заголовком: «Головкин — Джейкобс: тот ли человек победил?».
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