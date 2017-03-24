Хулио Сезар Чавес-младший: Я бы побил Головкина в 168 фунтах

«За поединок со мной Головкин мог бы хорошо заработать. Он спарринговал со мной и знает, насколько я силен. Думаю, я побью Головкина в 168 фунтах. В спаррингах я чувствовал его силу. Он хороший средневес и панчер, но у него не было качественных оппонентов. Канело стал бы для него хорошим соперником. Келл Брук “потрепал” его в их поединке, но Головкину помогло преимущество в габаритах», — поделился с Fight Hub Чавес-младший.