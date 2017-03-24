Хулио Сезар Чавес-младший: Я бы побил Головкина в 168 фунтах
Мексиканский боксер Хулио Сезар
Чавес-младший считает, что смог бы нанести Геннадию Головкину поражение, если бы их бой состоялся во второй средней категории, пишет Sports.kz.
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«За поединок со мной Головкин мог бы хорошо заработать. Он спарринговал со мной и знает, насколько я силен. Думаю, я побью Головкина в 168 фунтах. В спаррингах я чувствовал его силу. Он хороший средневес и панчер, но у него не было качественных оппонентов. Канело стал бы для него хорошим соперником. Келл Брук “потрепал” его в их поединке, но Головкину помогло преимущество в габаритах», — поделился с Fight Hub
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