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24 марта 2017, 12:27 | Бокс | Sports.kz

Хулио Сезар Чавес-младший: Я бы побил Головкина в 168 фунтах

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший считает, что смог бы нанести Геннадию Головкину поражение, если бы их бой состоялся во второй средней категории, пишет Sports.kz.

Мексиканский боксер Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-младший</nobr> считает что смог бы нанести Геннадию <span class=error>Головкину</span> поражение если бы их бой состоялся во второй средней категории пишет Sports.kz. Увеличить
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«За поединок со мной Головкин мог бы хорошо заработать. Он спарринговал со мной и знает, насколько я силен. Думаю, я побью Головкина в 168 фунтах. В спаррингах я чувствовал его силу. Он хороший средневес и панчер, но у него не было качественных оппонентов. Канело стал бы для него хорошим соперником. Келл Брук “потрепал” его в их поединке, но Головкину помогло преимущество в габаритах», — поделился с Fight Hub Чавес-младший.

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