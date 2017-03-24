Вит. Кличко: Большие мышцы не помогут Джошуа в бою с Владимиром
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко выразил уверенность, что его брат Владимир одержит победу над чемпионом IBF Энтони Джошуа.
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Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.
«Многие думают, что мышцы важны в боксе. Но это не так. Здесь важно, что у тебя в голове. Сейчас Владимир сфокусирован гораздо больше, чем много лет назад. Я надеюсь, что со всей соей сфокусированностью и концентрацией он осознаёт всю важность этого боя. Вот почему все ожидают отличный поединок.
Конечно же, мы ожидаем от Владимира хорошего выступления, и он должен стать победителем 29 апреля. Для Джошуа это будет
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