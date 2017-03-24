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24 марта 2017, 11:11 | Бокс | Чемпионат.com

Вит. Кличко: Большие мышцы не помогут Джошуа в бою с Владимиром

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко выразил уверенность, что его брат Владимир одержит победу над чемпионом IBF Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии WBC Виталий <span class=error>Кличко</span> выразил уверенность что его брат Владимир одержит победу над чемпионом IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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Встреча этих боксёров состоится 29 апреля в Лондоне.

«Многие думают, что мышцы важны в боксе. Но это не так. Здесь важно, что у тебя в голове. Сейчас Владимир сфокусирован гораздо больше, чем много лет назад. Я надеюсь, что со всей соей сфокусированностью и концентрацией он осознаёт всю важность этого боя. Вот почему все ожидают отличный поединок.

Конечно же, мы ожидаем от Владимира хорошего выступления, и он должен стать победителем 29 апреля. Для Джошуа это будет чем-то новым, для Владимира же этот бой не будет особенным», — цитирует Виталия Sky Sports.

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